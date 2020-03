Coronavirus, solidarietà Zaniolo: donazione all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia

Insieme per combattere il coronavirus. Dopo il bel gesto di Florenzi, che ieri aveva donato 10mila euro ai reparti di terapia intensiva del San Raffaele, arriva anche quello di Zaniolo: il giovane talento giallorosso dopo aver promosso la raccolta fondi per l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, partecipa e devolve anche lui una somma per aiutare la clinica. Il messaggio che Zaniolo posta sulle sue storie Instagram invita ad imitare, nei limiti delle proprie possibilità, il suo gesto in un momento delicato per il Sistema Sanitario Nazionale.