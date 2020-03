Coronavirus, nazionale turca in contatto con la Roma per Under: preoccupano i contagi in Serie A

La Roma tornerà ad allenarsi, salvo disposizioni diverse, domenica a Trigoria. Da capire le condizioni di Under. Come riporta fotomac.com.tr, la nazionale turca non sarebbe tanto preoccupata per l’affaticamento muscolare che ha costretto l’esterno a saltare gli ultimi allenamenti, ma più per l’emergenza da Coronavirus che sta colpendo l’Italia e anche la Serie A con i primi casi di positività. Il dottore della Turchia è in continuo contatto con il club giallorosso e non solo. Filo diretto anche con il Milan per le condizioni di Hakan Calhanoglu.