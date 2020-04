Coronavirus, Mirante: “La mia maglia all’asta in aiuto alle famiglie di Napoli”

Dopo essersi unito alla raccolta fondi organizzata della Reusch per sostenere l’ospedale Luigi Sacco di Milano, continua la solidarietà di Antonio Mirante durante l’emergenza coronavirus. Il portiere della Roma ha infatti aderito alla campagna “Je sto vicino a te“, promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, con l’obiettivo di aiutare, tramite una raccolta fondi, le famiglie più bisognose di Napoli e della Campania.

A condividere il gesto, lo stesso portere giallorosso sul suo profilo Instagram: “Je Sto Vicino a Te’ è la nostra personale dichiarazione d’amore per Napoli e la Campania. Ho accettato l’invito degli amici Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, e donerò una maglia a cui sono molto legato per l’asta benefica organizzata dalla loro fondazione. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal coronavirus. Partecipa all’asta, restiamo uniti per Napoli“.