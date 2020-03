Coronavirus, l’appello di Fonseca: “Stiamo a casa, insieme possiamo vincere questa battaglia” – FOTO

In un momento molto complicato per l’Italia intera, i personaggi del mondo del calcio acquistano una valenza ancor più grande. Tante le campagne di sensibilizzazione, le donazioni partite sui social dai calciatori e non solo. Anche l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha lanciato il suo appello con un post su Instagram: “In questo momento la strategia di gioco è chiara a tutti: stiamo a casa. Ed è quello che sto facendo anch’io qui a Roma. Insieme, possiamo vincere questa battaglia in Italia, in Europa e nel mondo e sono sicuro che questa emergenza sanitaria che ora ci separa, ci unirà di più in futuro”.