Coronavirus, la famiglia Ibanez consegna beni di prima necessità in Brasile: “Mai stanchi di fare del bene” – VIDEO

L’emergenza coronavirus ha colpito tutto il mondo, scatenando però la reazione di tante persone che hanno deciso di scendere in campo in prima linea per aiutare chi ne ha più bisogno. È stato il caso della famiglia di Roger Ibanez, difensore della Roma che ha ringraziato le sue sorelle per essersi fatte carico di un’iniziativa in Brasile per portare aiuto e beni di prima necessità alle zone più in difficoltà: “Nel bel mezzo di tutto questo caos che stiamo vivendo per la pandemia, non possiamo scoraggiarci e lasciare che lo facciano le persone intorno a noi. Ora è il momento in cui abbiamo bisogno di più l’uno dell’altro, quindi chiunque può aiutare, con qualsiasi cosa. A volte quello che per te può sembrare semplice, agli occhi di qualcuno significa molto”, il bel messaggio del calciatore giallorosso su Instagram. Ibanez ha condiviso il video che ha raccontato l’iniziativa: “Voglio ringraziare chi è stato coinvolto, amici e parenti, ma soprattutto le mie due sorelle e mio fratello, che si sono fatti carico di tutto, grazie davvero! Siamo forti, passerà tutto presto, non dobbiamo mai stancarci di fare del bene! Buona Pasqua a tutti!”