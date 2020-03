Coronavirus, il consiglio della Roma: lavarsi le mani con i cori della Curva Sud – VIDEO

“Visto che per un po’ di tempo non potremo più cantarlo negli stadi, ecco un’altra occasione per utilizzarlo”. Con questo consiglio la Roma ha pubblicato sui suoi account social un simpatico suggerimento ai tifosi: lavarsi le mani a ritmo di Curva Sud. Sui profili ufficiali c’è infatti un video che mostra tutti i passaggi corretti per combattere l’emergenza sanitaria: a ogni movimento c’è un pezzo del coro “Camminerò insieme a te”. Il video è diventato immediatamente virale e ha ricevuto i complimenti di tantissimi tifosi di tutta Italia.