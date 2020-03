Coronavirus, emergenza sangue nel Lazio: la Roma invita a donare

Il Coronavirus manda in tilt il sistema sanitario italiano e l’emergenza diventa ancora più grande vista la contrazione delle donazioni di sangue che sta mettendo a rischio l’attività chirurgica nella regione Lazio. La Roma, in tal senso, non ha perso tempo e attraverso un tweet pubblicato sui propri social, invita tutti a recarsi nelle sedi preposte per donare il sangue. Insomma, dopo i 100 mila euro donati per aiutare lo Spallanzani, il club si schiera ancora in prima linea per il sociale.