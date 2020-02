Coronavirus e blocco auto: ecco tutte le avvertenze per Roma-Lecce

Il Coronavirus è arrivato in Italia e sono più di 100 i contagiati in tutto il Paese. La malattia infettiva ha colpito principalmente il nord, ma ieri sera per prevenire il contagio è arrivato un decreto per fronteggiare l’emergenza. Come ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato dato al ministro della Pubblica Istruzione la possibilità di bloccare le gite scolastiche e a quello dello sport di bloccare le manifestazioni sportive. Nello specifico il ministro Vincenzo Spadafora ha chiesto di sospendere qualsiasi evento nelle Regioni Lombardia e Veneto. Il virus infettivo ha così condizionato la 25/a giornata di Serie A con i rinvii di ben quattro gare: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Per adesso restano confermate solo Roma-Lecce e Genoa-Lazio.

A tutti i tifosi della Roma che si recheranno allo stadio Olimpico per assistere al match contro la squadra di Liverani si raccomanda di seguire i consigli del Ministero della Salute:

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi;

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute ;

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca se non si è lavati le mani;

4. Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce;

5. Non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico;

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol;

7. Usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate;

8. Nessuna pericolosità dei prodotti made in China o dei pacchi in arrivo;

9. Contattare il numero verde 1500 se tornando dalla Cina si hanno sintomi influenzali;

10. Nessun pericolo di essere contagiati dal proprio animale di compagnia.

DOMENICA ECOLOGICA – La partita dei giallorossi contro il Lecce, in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 all’Olimpico, al momento è confermata. I tifosi, però, potrebbero avere qualche difficoltà nel raggiungere lo stadio. Oggi infatti a Roma c’è il blocco del traffico per la terza domenica ecologica delle quattro stabilite dall’amministrazione Raggi. Previsto lo stop alla circolazione di auto e moto all’interno della zona verde nelle fasce orarie 6.30-12.30 e 17-20. Con l’iniziativa ViaLibera però si consentirà ai tifosi di defluire a partita finita senza preoccupazioni. Previsto un potenziamento dei mezzi pubblici, mentre la sanzione per chi viola il divieto è di 168 euro.