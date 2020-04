Coronavirus, Carles Perez in campo per la sua città: “Doniamo per salvare vite umane” – VIDEO

Nonostante il periodo di isolamento italiano Carles Perez non dimentica la sua Spagna. L’esterno della Roma ha pubblicato su Instagram un video per lanciare la campagna a sostegno dell’ospedale della sua città, Granollers, invitando i suoi followers a partecipare. Questo il commento dell’attaccante: “L’ospedale di Granollers ha bisogno della nostra solidarietà e collaborazione. Attraverso il web possiamo donare e aiutare a salvare vite umane. Tutti insieme ne usciremo! Grazie mille e coraggio“. Perez si era già reso protagonista di un altro filmato in cui si era schierato in campo con la Roma a sostegno dello Spallanzani, una battaglia sanitaria che il club sta portando avanti dall’inizio dell’emergenza sanitaria-