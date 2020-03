Coronavirus, altri due casi nella Sampdoria: positivi Depaoli e Bereszynski – FOTO

Altri due casi di positività al coronavirus nella Serie A, ancora nella Sampdoria. Il primo è di Fabio Depaoli . Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore sul suo profilo Instagram: “Ciao amici… Purtroppo sono risultato positivo al COVID-19. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene! Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma adottando le giuste misure e seguendo le direttive sanitarie, possiamo vincere la nostra più grande partita e tornare più forti di prima. Un abbraccio a tutte le persone contagiate e un ringraziamento a tutti i medici che ci stanno aiutando. RESTIAMO A CASA!”



Poco dopo arriva l’annuncio anche di Bereszynski su Instagram: “Sfortunatamente, ho ricevuto il test positivo per il COVID-19. Sto bene ma nonostante le appropriate precauzioni prese recentemente non sono riuscito a evitare l’infezione dal virus. Ecco perché vi sto chiedendo di essere responsabili e di rimanere a casa ogni volta che è possibile”.