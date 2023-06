Coric saluta la Roma dopo 5 anni: “Ultimo giorno nel mio club” – FOTO

Finisce ufficialmente oggi il matrimonio tra Coric e la Roma. Il croato era arrivato a Trigoria nel 2018 per 6 milioni di euro. Il classe 1997 non ha mai convinto e ha collezionato una serie di prestiti in giro per l'Europa senza mai essere ceduto a titolo definitivo. Oggi scade il suo contratto e sui social ha salutato: "Ultimo giorno nel mio club". In maglia giallorossa ha totalizzato solamente tre presenze e negli ultimi anni ha rifiutato diverse squadre. Da domani non sarà più un calciatore della Roma.