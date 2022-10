Coric, il croato è fuori rosa ma sui social scrive di far parte della Roma Primavera

Ante Coric è da tempo ai margini del progetto della Roma. Non ha trovata nessuna sistemazione in estate e al momento è un fuori rosa. Il croato su Instagram si sente parte integrante della Primavera giallorossa. Infatti ha modificato la sua bio di Instagram scrivendo di essere un calciatore delle giovanili. Sabato il club ha pubblicato il video del gran gol della formazione di Guidi e l'ex Zurigo ha commentato: "La mia squadra". La fantasia sui social non manca a Coric, i tifosi avrebbero preferito vedere qualche giocata in più sul terreno di gioco. Il classe 1997 era arrivato nella capitale nel 2018 ma ha deluso tutte le aspettative. Non sono mancate le prese in giro su Twitter: "Ogni tanto penso a Coric che gioca in primavera solo nella sua mente".