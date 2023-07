Coric, è già nostalgia Roma: pubblica una foto con Kolarov a Trigoria

Un mese preciso dalla fine della sua avventura alla Roma. In realtà l'esperienza giallorossa di Ante Coric non è quasi mai cominciata, nonostante le aspettative, arrivato con i crismi del primo colpo del nuovo corso targato Monchi. La parentesi del croato a Trigoria è stata poi, purtroppo, lo specchio di quella del ds spagnolo. E la scadenza del contratto il 30 giugno scorso è stata vissuta dai tifosi e dal club, visto l'ingaggio, una liberazione. Alcune settimane faCoric ha salutato tutti sui social con un "5 anni come 10", una frase che può racchiudere diversi significati, magari opposti. Ieri, a un mese esatto dalla chiusura formale dell'esperienza alla Roma, Coric ha pubblicato sui social uno scatto di qualche anno fa a Trigoria, in tenuta da allenamento, insieme ad Aleksandar Kolarov che gli tiene la mano sulla spalla. Tra i due era nato un belrapporto, con il serbo che aveva preso l'allora 21enne sotto la sua ala protettrice. Non avendo avuto modo di imparare sul campo dell'Olimpico, di sicuro il croato si porterà dietro i consigli dei big con cui si è allenato in questi anni giallorossi.