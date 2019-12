Coric è desaparecido: flop all’Almeria, Guti lo boccia e non lo convoca

Non sta andando bene l’avventura di Ante Coric all’Almeria. Il centrocampista croato, partito in prestito in estate per giocare con continuità, è tutt’altro che un titolare inamovibile anche nella Segunda Division. Il neo allenatore Guti – ex centrocampista del Real Madrid – l’ha bocciato, tanto che due volte nelle ultime tre partite è rimasto in panchina e nell’ultima contro il Tenerife non è stato neanche convocato. Delle diciotto giornate disputate dalla serie B spagnola, Coric – disponibile dalla terza – ha giocato titolare solo in quattro occasioni, subentrando dalla panchina sei volte. In cinque partite non è mai entrato e ha all’attivo solo due assist in 438 minuti.

Ha analizzato il suo momento la Voz de Almeria: “La scommessa per Coric è stata molto grande dal punto di vista economico, ma il centrocampista non sta giocando quanto sperava e quanto volevano i giallorossi. Contro il Tenerife non è stato convocato, che dirà la Roma?”.