Coric, che magia: eurogol su punizione. E’ il primo con lo Zurigo – VIDEO

Le parole del centrocampista: "Contento per la mia prima partita in campionato e per il mio primo gol. Meritavamo i tre punti"

Ante Coric torna a far parlare di sé. Il centrocampista della Roma in prestito allo Zurigo ha segnato un eurogol su punizione, dritto all'incrocio dei pali. Lo stesso calciatore ha condiviso il video su Instagram della magia, commentando così la gara finita 2-2 col Servette: "Contento per la mia prima partita in campionato e per il mio primo gol. Meritavamo i tre punti". Voluto dal ds Monchi, Coric alla Roma non ha mai trovato spazio. Per questo dopo il primo anno in giallorosso sono arrivati i prestiti all'Almeria, al VVV-Venlo, all'NK Olimpia e, per ultimo, allo Zurigo.