Cori antisemiti e razzisti: Lazio e Roma a rischio chiusura Curve

I cori discriminatori intonati da alcuni tifosi potrebbero costare cari a Roma e Lazio. A rischiare di più in questo senso è il club di Lotito, secondo quanto riporta gazzetta.it, a causa dei cori antisemiti reiterati nel tempo dai sostenitori biancocelesti. Ad essere finito nell’occhio della Procura Federale è l’ormai noto “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista va***” rivolto ai rivali giallorossi durante l'ultimo derby. Il Giudice Sportivo infatti si era riservato di decidere entro domani, 4 aprile, dopo aver predisposto un ulteriore approfondimento in merito al coro intonato dal pubblico laziale durante il 19 marzo. La Roma invece potrebbe incorrere in una pesante sanzione o, nel peggiore dei casi, in una giornata di squalifica (con sospensiva) della Curva Sud. Gli ispettori federali presenti ieri allo Stadio Olimpico per Roma-Sampdoria, hanno segnalato il coro di discriminazione razziale rivolto a Dejan Stankovic all’8’ del secondo tempo