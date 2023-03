Cori antisemiti all’Olimpico: Roma Capitale si costituirà parte civile

Tiene banco la situazione dei cori antisemiti all'Olimpico da parte dei tifosi della Lazio. Il Giudice Sportivo ha rinviato la decisione che verrà presa il 4 aprile. Intanto Roma Capitale si è espressa sull'accaduto con un comunicato: "Roma Capitale si ritiene parte offesa rispetto alla inaccettabile pagina di cori antisemiti e di altre manifestazioni vergognose a cui tutti hanno assistito domenica scorsa sugli spalti dello stadio Olimpico, in occasione del Derby. Per questo motivo l’Amministrazione cittadina si costituirà parte civile in caso di un eventuale giudizio. Le istituzioni e il mondo del calcio non resteranno in silenzio e faranno fronte comune nel contrastare qualunque forma di intolleranza negli stadi, sia nel rispetto della memoria di milioni di vittime causate dalle ideologie razziste e antisemite che in quello per le tante persone che vogliono continuare a frequentare gli stadi e tutti i luoghi dello sport".