Cori anti Stankovic, la comunità ebraica: “Mourinho non ha fatto finta di nulla”

Prima i cori antisemiti al derby dei tifosi laziali, ora quelli indirizzati a Stankovic da quelli romanista. La presidente della comunità ebraica Ruth Dureghello si scaglia stavolta contro la curva Sud: "Solidarietà a Stankovic vittima di cori razzisti della curva Sud allo stadio Olimpico e complimenti a Mourinho per essere intervenuto senza far finta di non aver sentito come troppo spesso accade. Lo ribadisco, ci sono i mezzi per farlo: vanno individuati i responsabili." È il minuto 52 di Roma-Sampdoria quando il colombiano Murillo, a causa di una doppia ammonizione, è costretto ad abbandonare il campo di gioco. L'allenatore dei blucerchiati Stankovic inizia a protestare vistosamente con l'arbitro e la curva Sud non la prende bene, tanto da intonare un coro razzista contro l'allenatore serbo: "Sei uno zing...". José Mourinho a quel punto è intervenuto intimandoli di smettere.