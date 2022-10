Corapi (ex mental coach Inzaghi): “Zaniolo forse non è tranquillo”

Su Mourinho. “Mourinho è un personaggio, un caso a parte. È un talento della comunicazione, ha una identità e una personalità adatta proprio alla comunicazione, lui è dotato di grandissima esperienza motivazionale e comunicativa, che lo porta a essere un leader nel gruppo. Lui utilizza una duplice comunicazione, come dovrebbero fare tutti. C’è la comunicazione interna allo spogliatoio, che deve restare lì, e poi una comunicazione pubblica per giornalisti e tifosi, ben diversa. Saper dosare queste due qualità fanno di Mourinho un’icona. E poi è un personaggio, come si comporta, come vive la partita, come comunica, le frecciatine che lancia. È un personaggio unico a livello mondiale, Mourinho non è una figura clonabile ma è dotato di grande intelligenza comunicativa. Poi ci metti una grande esperienza, tutto questo lo rende Mourinho”.