Coppa Italia, ufficiale: cambiano le date degli ottavi e dei quarti di finale

Gli ottavi di finale inizialmente previsti per il 10 gennaio si giocheranno il 6, il 12 dicembre oppure il 3 gennaio

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il cambiamento delle date degli ottavi e dei quarti di finale di Coppa Italia. La Roma disputerà il primo impegno nella competizione (inizialmente programmato per il 10 gennaio), il 6 o il 12 dicembre oppure il 3 gennaio prossimi. In caso di passaggio del turno invece, i quarti di finale invece si giocheranno a partire dal 10 gennaio anziché dal 31. Non sono invece ancora stati resi noti gli orari.