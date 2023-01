Coppa Italia, Thiago Motta: “Mourinho ha sempre ragione, meglio il modello inglese”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la Lazio in Coppa Italia. Il mister ha commentato le parole di Mourinho sul format del torneo. L'ex tecnico dello Spezia e José sono molto amici e hanno condiviso insieme l'esperienza ai tempi dell'Inter. Quale parere hai sulla Coppa Italia e la descrizione che ne ha dato Mourinho? “Non entro in merito, Mourinho ha sempre ragione. Però si effettivamente un modello come quello inglese dà più entusiasmo, non entro però nel merito”.