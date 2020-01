L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per i quarti di finale di Coppa Italia. Il big match tra Juventus e Roma, che vedranno contendersi il passaggio del turno in semifinale, verrà arbitrato da Rocchi. Gli assistenti saranno Ranghetti e Liberti. Chiffi come Quarto Uomo. Al VAR presente Banti.

JUVENTUS – ROMA Mercoledì 22/01 h. 20.45

ROCCHI

RANGHETTI – LIBERTI

IV: CHIFFI

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI