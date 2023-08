Coppa Italia, Salernitana-Ternana: in tribuna c’è Solbakken – FOTO

L'attaccante giallorsso ha raccolto l'invito dell'amico ed ex compagno di squadra Bohinen

Prosegue il calendario della Coppa Italia, ed oggi scendono in campo quattro formazioni di Serie A. Alle 17.45 ha aperto la Salernitana, che domenica affronterà la Roma in campionato, all'Arechi contro la Ternana. Curisosita: in tribuna c'è l'attaccante della Roma Ola Solbakken che ha raccolto l'invito dell'amico eexd compagno di squadra al Bodo Glimt Bohinen, uno dei giocatori di punta della squadra di Paulo Sousa.