Coppa Italia, Roma e Lazio dallo stesso lato del tabellone. Possibile quarto con il Napoli

Prende forma la prossima stagione della Roma. L’esordio è previsto per il 19 settembre in campionato contro l’Hellas al Bentegodi, ma oggi la Lega Serie A ha sorteggiato anche il tabellone della prossima Coppa Italia che prenderà il via il 23 di questo mese. La squadra giallorossa partirà dagli ottavi di finale in programma tra il 13 e il 20 gennaio 2021. In un ipotetico percorso la Roma potrebbe affrontare il Napoli ai quarti di finale, con la Lazio schierata dallo stesso lato dei giallorossi. Impossibile dunque un derby in finale (prevista per il 19 maggio 2021) dove invece potrebbe esserci una sfida con la Juventus.