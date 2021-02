Coppa Italia Primavera, Roma-Verona 0-1: Coppola – LIVE

Torna la Coppa Italia anche per la Roma Primavera. I ragazzi di Alberto De Rossi scendono in campo per la prima partita del trofeo nazionale. Alle 12, al Tre Fontane, i giallorossi sfidano agli ottavi di finale il Verona. Gli scaligeri, invece, vengono da due vittorie: al primo turno hanno battuto il Pordenone, mentre nel secondo si sono qualificati dopo i calci di rigore contro il Cittadella. Subito una sfida da ex per Andrea Astrologo, centrocampista classe 2002 che qualche giorno fa ha lasciato la Capitale per indossare i colori gialloblù e schierato titolare da Corrent. De Rossi invece punta sul trio Zalewski, Milanese e Tall.

CRONACA

Secondo tempo

71′ – Cross di Cancellieri deviato da Vicario, Boer non riesce ad evitare il corner

65′ – Grande occasione per la Roma: Darboe entra in area di rigore, ma calcia largo con il sinistro da posizione defilata

58′ – COSA AVEVA FATTO PROVIDENCE! Il francese ex PSG raccoglie la sfera all’interno dell’area giallorossa e si invola fino alla porta avversaria, calciando troppo centrale e trovando la pronta risposta di Kivila

54′ – I giallorossi provano a spingere alla ricerca del gol del pareggio, ma il Verona chiude bene gli spazi

49′ – Buona trama offensiva per i giallorossi, Podgoreanu arriva al tiro ma viene murato

45′ – Inizia la ripresa al Tre Fontane!! Subito calcio d’angolo per la Roma

Primo tempo

45′ – Finisce il primo tempo. Verona in vantaggio grazie al gol di Coppola al 13′.

43′ – Occasione per Tall! L’attaccante gira di prima in area, ma la sua conclusione è centrale e Kivila riesce a respingere.

35′ – Doppio intervento di Boer, che evita il raddoppio del Verona. Sul contropiede occasione per Zalewski, che viene murato al momento del tiro.

28′ – Buono schema della Roma su punizione, Providence arriva in area ma il suo cross basso è impreciso.

23′ – TRAVERSA DI ZALEWSKI! Il tiro-cross del numero 10 della Roma viene sfiorato dal portiere gialloblù e finisce sulla traversa.

13′ – Gol del Verona. Su calcio d’angolo Coppola stacca di testa e batte Boer. Male Feratovic, che si fa scavalcare dalla palla e lascia solo l’avversario.

9′ – Primo squillo per il Verona: Astrologo innesca Cancellieri, conclusione di sinistro sulla quale si oppone bene Boer.

8′ – Che occasione per Tall! Feratovic lancia Providence, il francese entra in area e mette in mezzo per l’attaccante, che davanti alla porta in spaccata non riesce a indirizzare la palla in rete.

6′ – Meglio la Roma in avvio: ci prova Bove di testa dopo il cross di Zalewski, ma il suo tentativo finisce alto.

1′ – Si comincia! Batte la Roma, che attacca da sinistra verso destra.

TABELLINO

Roma-Verona 0-1

Roma (3-4-2-1): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Podgoreanu, Bove (58′ Darboe), Tripi, Providence; Zalewski, Milanese; Tall.

A disp.: Mastrantonio, Buttaro, Tomassini, Morichelli, Darboe, Scandurra, Cassano, Bamba, Satriano, Vetkal, Evangelisti, Milan.

All.: Alberto De Rossi.

Hellas Verona (4-3-3): Kivila; Gresele, Coppola, Calabrese, Amione; Pierobon, Astrologo (67′ Squarzoni) , Terracciano; Cancellieri, Kolind, Florio.

A disp.: Aznar, Bracelli, Bernardi, Squarzoni, Jocic, Brigantini, Yeboah, Ogliani.

All.: Nicola Corrent

Arbitro: De Tommaso.

Assistenti: Somma-D’Apice

Marcatori: 13′ Coppola

Ammoniti: Gresele (V), Podgoreanu (R), Vicario (R)

Espulsi: