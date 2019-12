Coppa Italia Primavera, la doppietta di D’Orazio lancia la Roma: contro il Napoli finisce 4-1

La Roma ospita il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia dopo il pareggio in campionato contro la Juventus. Al ‘Tre Fontane’ partenza in salita per i giallorossi, che al 12’ vanno sotto nel punteggio. Prima il rinvio sbagliato dalla difesa, poi l’errore di Zamarion che si fa passare sotto il fianco il tiro non irresistibile di Cioffi. La squadra di De Rossi accusa il colpo, ma crea qualche occasioni. Mancano precisione e cattiveria, in alcune situazioni gli attaccanti della Roma sembrano addirittura impacciati. Poi il pareggio che arriva a fine primo tempo grazie al tap-in da bomber di razza firmato dal brasiliano Estrella, che sarà squalificato nell’ultimo match contro il Cagliari. Roma che soffre pochissimo, anche sulle poche ripartente concesse, e subisce gol sull’unico vero tiro in porta degli avversari. De Rossi striglia i suoi e l’approccio al secondo tempo è completamente diverso. La Roma rimette la testa avanti al 52esimo con Sdaigui, bravo a concludere con freddezza un’ottima azione corale. Poi sale in cattedra D’Orazio: l’esterno offensivo prima cala il tris al minuto 67 con un tiro-cross fortuito, poi riceve da Sdaigui a 8′ dal triplice fischio l’assist perfetto per mettere a segno di testa il poker. Un 4 a 1 perentorio che proietta la squadra ai quarti di finale, dove affronterà la temibile Atalanta.

LA CRONACA

IL SECONDO TEMPO

90’+4 – Arriva il triplice fischio. La Roma di De Rossi batte 4 a 1 il Napoli negli ottavi di finale. Gol di Estrella, Sdaigui e D’Orazio per i padroni di casa. Di Cioffi la rete ospite

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero

84′ – Ennesimo cambio per De Rossi: dentro Plesnierowicz, fuori Bianda

82′ – E’ ancora D’Orazio a timbrare il cartellino. Sdaigui propizia tutto mettendo in mezzo dalla destra un assist al bacio per D’Orazio, che spinge di testa il pallone in porta. Roma-Napoli 4-1

82′ – GOOOOOOOOOL ROMA!!!

79′ – Riccardi prova con il tiro cross, Idasiak c’è e respinge la conclusione

73′ – Ancora sostituzioni per il Napoli: fuori D’Amato e Zedadka, dentro Cavallo e Marrazzo

69′ – Mette mano alla panchina anche Baronio: Daniele, costretto a uscire, lascia il posto a Idasial

68′ – Primi cambi per De Rossi: fuori Estrella e Ndiaye, dentro Tall e Buttaro.

67′ – D’Orazio cala il tris! Cross del talentuoso attaccante, paravola insidiosa che trova impreparato Daniele. Roma-Napoli 3-1

67′ – GOOOOOOOOOL ROMA!!!

58′ – Ancora giallorossi in forcing: Estrella fa tutto da solo in area di rigore, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Napoli alle corde

52′ – Ripartenza clamorosa dei giallorossi: tutto in profondità con D’Orazio ed Estrella che apparecchiano per Sdaigui. Il calciatore a tu per tu con il portiere non sbaglia. Roma avanti 2 a 1

52′ – GOOOOOOOOL ROMA!!!

46′ – Chierico sfonda in area di rigore ma la difesa in extremis libera in angolo

46′ – Inizia la ripresa con la Roma a gestire il primo possesso

IL PRIMO TEMPO

45’+1 – Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo: vantaggio del Napoli con Cioffi, poi il pareggio meritato di Estrella.

42′ – Azione stupenda di Riccardi, che avanza quasi indisturbato, poi lo sprint al limite dell’area per portarsi il pallone sul destro e calciare in porta: bel tiro, palla alta non di molto.

36′ – GOOOOL DELLA ROMA! D’Orazio stavolta fa una grande giocata e calcia in porta, Daniele respinge ma sui piedi di Estrella: il brasiliano è bravo e lucido nel ribadire in porta.

28′ – La squadra di De Rossi ha un’altra grande occasione, che rimane però di nuovo potenziale. Bravo Estrella nel tocco di tacco per D’Orazio, che però cicca clamorosamente da ottima posizione.

27′ – La Roma prova con i nervi a creare occasioni, ma negli ultimi metri le idee sembrano un po’ disordinate.

20′ – Giallorossi un po’ storditi dal vantaggio del Napoli: ci prova Riccardi con un tiro che finisce di poco a lato.

14′ – La Roma reagisce subito e va vicina al gol, ma a mancare è un po’ di cattiveria.

12′ – Napoli in vantaggio: la Roma perde palla in mediana, sponda di Virgilio e Cioffi ne approfitta per piazzare la zampata. Tutt’altro che perfetta la difesa giallorossa, così come il portiere Zamarion, che si fa passare il pallone sotto il fianco.

1′ – È iniziato il match tra Roma e Napoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-3-3): Zamarion; Ndiaye, Trasciani, Bianda (84′ Plesnierowicz), Semeraro; Riccardi, Chierico, Sdaigui; Providence, Estrella, D’Orazio.

A disp.: Boer, Plesnierowicz, Buttardo, Tripi, Darboe, Silipo, Bamba, Zalewski, Tall, Milanese, Besuijen, Agostinelli.

All.: De Rossi.

SSC NAPOLI (4-2-3-1): Daniele; Potenza, Zanon, Esposito, Senese; D’Onofrio, Vrikkis; Virgilio, Cioffi, D’Amato; Zedadka.

A disp.: Idasiak, Costanzo, Labriola, Marrazzo, Cavallo, D’Agostino, Vianni, Palmieri.

All.: Baronio.

Marcatori: 12′ Cioffi (N), 36′ Estrella, 52′ Sdaigui, 67′-82′ D’Orazio (R)

Arbitro: Sig. Federico Longo di Paola.

Assistente 1: Sig. Marco Della Croce di Rimini.

Assistente 2: Sig.ra Tiziana Trasciatti di Foligno.