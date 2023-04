Coppa Italia Primavera, la finale Fiorentina-Roma il 25 aprile a Salerno

Sarà lo stadio Arechi di Salerno ad ospitare la Finale di Primavera TIM Cup Fiorentina-Roma, che andrà in scena il 25 aprile alle ore 20.30, come riporta il sito della Lega calcio. I giallorossi di Guidi arrivano alla finale dopo aver sconfitto 1-0 l'Inter in semifinale, mentre la Fiorentina, alla sua quinta finale consecutiva, ha superato 3-2 il Genoa. La formazione allenata da Alberto Aquilani cercherà di conquistare il suo quinto titolo consecutivo, l'ottavo complessivo. Per la Roma sarebbe invece il sesto successo in Primavera TIM Cup.