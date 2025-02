Coppa Italia, Milan-Roma: sarà Piccinini il direttore di gara

Il bilancio totale parla di 5 vittorie e due sconfitte per i giallorossi. Nessun precedente in questa stagione

La Roma, dopo il pari in extremis con il Napoli, è attesa a San Siro dal Milan per il quarto di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 21. L'arbitro della gara sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì. Cecconi e Ceccon assistenti. Al Var ci sarà Fabbri, mentre l'Avar sarà Meraviglia. Nessun precedente con la Roma in questa stagione mentre il bilancio totale vede 7 incontri complessivi. Cinque vittorie e due sconfitte per i giallorossi con il fischietto emiliano. Tra i precedenti ne spicca uno di due stagioni fa contro la Cremonese: in quell'occasione ci fu un forte litigio tra Mourinho e il IV uomo Serra.