Coppa Italia, migliaia di tifosi in fila per i biglietti di Roma-Cremonese

La voglia di Roma non finisce mai. I tifosi giallorossi, che già da mezzanotte erano circa 3000, si sono messi in fila sul sito ufficiale del club per poter comprare un biglietto per la gara dei quarti diCoppa Italia contro la Cremonese. La notizia dell'esclusione del Napoli dalla competizione grazie all'ex giallorosso Felix, che ha segnato il 2-2 e il rigore decisivo, ha dato ancora più gioia all'ambiente romanista. Per ora, possono acquistare i tagliandi solo gli Abbonati di Serie A. Al momento 8.000 persone hanno fatto valere la loro prelazione. Nei prossimi giorni ci saranno anche le altri fasi di vendita: la seconda riservata esclusivamente agli Abbonati Coppe (dalle ore 12 di giovedì 19 gennaio), mentre la terza darà a tutti la possibilità di comprare i biglietti. La vendita libera, si legge sul sito ufficiale del club giallorosso, avrà inizio alle ore 12 di venerdì 20 gennaio. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di quattro biglietti, per singola transazione. La sensazione è che si andrà verso un altro sold out anche mercoledì 1° febbario alle 21.