La Roma vuole andare avanti in Coppa Italia. Per farlo deve battere domani sera (al Tardini alle 21.15) il Parma di D’Aversa, che l’ha battuta 2-0 in campionato. I giallorossi partiranno dalla stazione Termini alle 15.25 con un treno direzione Bologna, per poi raggiungere Parma. Alle 11 l’allenamento di rifinitura, poi nessuna conferenza stampa perché Fonseca (come già successo in passato) parlerà solo ai microfoni di Roma TV e Rai.