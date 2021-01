Coppa Italia, la Roma Femminile ipoteca la semifinale: 4-0 alla Florentia

La Roma Femminile mette un piede e mezzo in semifinale di Coppa Italia. Le ragazze di Betty Bavagnoli hanno battuto in trasferta 4-0 la Florentia San Gimignano nella prima delle due partite dei quarti: le giallorosse partono subito fortissimo e al 5′ vanno in vantaggio con Paloma Lazaro, che al 30′ trova anche il 2-0 e la doppietta personale. Altri quindici minuti e arriva anche il 3-0 sul finire della prima frazione con Serturini. Nella ripresa c’è tempo per il poker realizzato da Andressa Alves.