Coppa Italia, Inter-Empoli 3-2 ai supplementari: ai quarti contro Roma o Lecce

I nerazzurri trovano una qualificazione incredibile: sotto 1-2, al 91' pareggiano con Ranocchia e poi la ribaltano con Sensi nell'extra-time

È andata in scena stasera a 'San Siro' una delle partite più belle di questa Coppa Italia. Agli ottavi di finale l'Inter capolista ha rischiato di uscire incredibilmente contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, ma alla fine ha avuto la meglio ai supplementari per 3-2. Una partita che interessa ovviamente da vicino la Roma, che in caso di vittoria domani sera con il Lecce incontrerà proprio la vincente di questo match. Che alla fine ha premiato i nerazzurri, grazie alla rete incredibile di Ranocchia in mezza rovesciata al 91' che trova il 2-2. Nel primo tempo i nerazzurri passano in vantaggio con Sanchez al 13', appena entrato al posto dell'infortunato Correa.