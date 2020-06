Coppa Italia a giugno dopo quindici anni. L’ultima volta la finale tra Roma e Inter

Il calcio italiano ripartirà dalla Coppa Italia: oggi Juventus e Milan si sfideranno per decidere quale sarà la prima finalista dell’anno, in attesa del risultato tra Napoli e Inter di domani. Si ritorna duque in campo e, nel caso specifico di questa competizione, a giugno: l’ultima volta che una partita di Coppa Italia è stata giocata in questo mese risale al 2005. Quindici anni fa Inter e Roma erano le protagoniste di una delle due partite (ancora si giocava tra andata e ritorno) della finale. L’andata all’Olimpico se l’erano aggiudicata i nerazzurri (doppietta di Adriano), sigillando poi il risultato e vincendo la coppa grazie anche alla rete di Mihajlović nel ritorno (a San Siro, vittoria per 1-0).