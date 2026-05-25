Roma, la musica è cambiata: ora è lecito sognare

Con la fine del campionato di Serie A 2025-26, prende forma anche il tabellone della Coppa Italia del prossimo anno. Le prime otto posizioni sono ormai assicurate (squadre teste di serie che partiranno direttamente dagli ottavi), mentre restano da stabilire le date dei trentaduesimi che si giocheranno ad agosto. Per quanto riguarda il format, il regolamento della Lega ha confermato quello del precedente triennio. Rimane il fatto che le big giocheranno la gara secca in casa. Confermate anche le 44 partecipanti (20 di Serie A, 20 di Serie B e 4 di Serie C).

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

Questi i possibili incroci tra le big agli ottavi in base al tabellone: nella parte sinistra Inter-Genoa, Bologna-Lazio, Milan-Torino, Como-Parma. Nella parte destra: Roma-Cagliari, Juventus-Sassuolo, Atalanta-Udinese, Napoli-Fiorentina. I possibili quarti in base al ranking sono: nella parte sinistra Inter-Bologna e Como-Milan, nella parte destra Roma-Juventus, Napoli-Atalanta.