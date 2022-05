Coppa Italia Femminile, sorteggiata la squadra ospite della finale: sarà la Roma

La garà andra in scena al Mazza di Ferrara il 22 maggio alle 14:15

Si è tenuto oggi alle 12 il sorteggio per decidere quale tra Juventus e Roma sarà la squadra ospitante della finale di Coppa Italia Femminile. A spuntarla sono state le bianconere che dunque giocheranno in casa, nonostante la gara andrà in scena al Mazza di Ferrara in campo neutro. Domani alle 11:00, presso la Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del match, che si giocherà poi domenica 22 maggio alle 14:15; alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, l’assessore allo Sport del comune emiliano Andrea Maggi e il presidente della Spal Joe Tacopina.