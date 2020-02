Coppa Italia Femminile, Roma in semifinale dopo il 4 a 0 al San Marino

Tutto facile per le ragazze di Betty Bavagnoli. Dopo aver vinto nella gara di andata con un tennistico 6 a 1, la Roma Femminile dilaga ancora nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia sconfiggendo il San Marino Academy per 4 a 0. Succede tutto nella ripresa dopo gli sbadigli del primo tempo. Ci pensa infatti Serturini ad aprire le marcature, con il 2 a 0 che arriva poco dopo grazie a Thestrup. Le ospiti non riescono a contenere le padrone di casa, che calano il tris al minuto 63esimo con Ciccotti e siglano il poker in pieno recupero con la conclusione volante di Bernauer. Ora la Roma aspetterà la vincente tra Milan e Fiorentina per capire chi dovrà affrontare nella semifinale della competizione.