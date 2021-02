Coppa Italia femminile, Roma-Florentia 6-1: giallorosse in semifinale contro la Juve

La Roma Femminile torna a giocare in Coppa Italia. Le giallorosse affrontano al Tre Fontane la Florentia per la gara di ritorno della competizione nazionale. L’andata dei quarti di finale era terminata a favore delle ragazze di Bavagnoli per 4-0. Alle 14:30 le capitoline si portano a casa il passaggio del turno grazie al 6-1 rifilato alle avversarie toscane: a segno Andressa con una doppietta, Bonfantini, Serturini e Severini. Cinque delle sei reti sono arrivate nel primo tempo. La Roma affronterà in semifinale la Juventus, vincitrice del doppio scontro con l’Empoli.