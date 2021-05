Coppa Italia Femminile, per la finale coprifuoco spostato alle 24

Al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita del Mapei Stadium, il coprifuoco sarà alle 24

Stasera va in scena, alle 20:30, la finale di Coppa Italia tra Milan e Roma. La partita sarà a porte aperte per una quantità limitata di pubblico. Per questo il coprifuoco, per gli spettatori, è stato spostato di un'ora, ossia alle 24. A comunicare la notizia della firma dell'apposita ordinanza è la FIGC sui propri canali ufficiali: "È arrivata la deroga al coprifuoco per i tifosi che questa sera assisteranno alla sfida Milan-Roma in programma alle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza valida "esclusivamente nella giornata di oggi" e solo "in relazione allo svolgimento della finale di Coppa Italia Femminile TIMVISION che si terrà a Reggio Emilia", che sposta l'inizio del coprifuoco alle 24. Secondo l'ordinanza, il termine orario degli spostamenti per i partecipanti all'evento inizierà a mezzanotte e terminerà alle ore 5 del giorno successivo, al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita del Mapei Stadium".