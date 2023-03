Coppa Italia Femminile, Milan-Roma 1-0: decide il gol di Piemonte. Ritorno sabato 11

Si chiude con una sconfitta per la Roma l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Decisivo un gol al 41esimo del primo tempo di Piemonte che di testa, su errore in marcatura di Losada, beffa Öhrström. Dopo un buon primo tempo, nonostante il gol subito nel finale, le ragazze di Spugna hanno faticato a rendersi pericolose nella seconda frazione di gioco. Sabato 11 marzo il ritorno al Tre Fontane dove la squadra di Ganz proverà a tenere il gol di vantaggio mentre la Roma dovrà tentare in ogni modo di ribaltare il risultato per centrare la finale di Coppa Italia.