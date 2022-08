Coppa Italia Femminile, la Roma nel Girone C con Como e Arezzo

La competizione prenderà il via il prossimo 11 settembre per concludersi in volata con la finalissima di giugno

Ventiquattro squadre ai nastri di partenza, pronte a sfidarsi per la Coppa Italia Femminile in una corsa avvincente lunga dieci mesi che prenderà il via il prossimo 11 settembre per concludersi in volata con la finalissima di giugno. Dopo le due gare del turno preliminare, che domenica hanno visto Arezzo e Cesena superare rispettivamente Apulia Trani e Trento, si è svolto nel pomeriggio nella sede della FIGC il sorteggio dei gironi eliminatori.

I 10 club della Serie A TIM e i 14 di Serie B ammessi alla fase a gironi – suddivisi in tre fasce per il sorteggio (per la graduatoria clicca qui) - sono stati inseriti in 8 gruppi da 3 squadre, con le 8 teste di serie che riposeranno alla prima giornata (11 settembre) per poi disputare due match fuori casa nelle restanti due giornate di gara, in programma rispettivamente il 2 novembre e l’8 gennaio. Ogni squadra giocherà due partite e solo le prime classificate dei gironi si qualificheranno per i Quarti di finale.

Anche in Coppa, come in campionato, la squadra da battere è la Juventus, che tre mesi fa nella finale di Ferrara si è aggiudicata per la seconda volta il trofeo battendo 2-1 in rimonta la Roma. Gli unici due incontri che vedranno opposte squadre di Serie A saranno quelli tra Roma e Como e Inter e Parma, con le nerazzurre già vittoriose 4-1 sulle emiliane domenica scorsa in occasione della prima giornata di campionato

La composizione degli 8 gironi

GIRONE A: Sampdoria, San Marino, Ravenna

GIRONE B: Juventus, Brescia, Cittadella

GIRONE C: Roma, Como, Arezzo

GIRONE D: Inter, Parma, Cesena

GIRONE E: Fiorentina, Hellas Verona, Genoa

GIRONE F: Milan, Lazio, Ternana

GIRONE G: Pomigliano, Napoli, Tavagnacco

GIRONE H: Sassuolo, Chievo Verona, Sassari Torres

Calendario 1ª giornata – 11 settembre

GIRONE A

Ravenna-San Marino (riposa la Sampdoria)

GIRONE B

Cittadella-Brescia (riposa la Juventus)

GIRONE C

*Arezzo-Como (riposa la Roma)

GIRONE D

*Cesena-Parma (riposa l’Inter)

GIRONE E

Genoa-Hellas Verona (riposa la Fiorentina)

GIRONE F

Ternana-Lazio (riposa il Milan)

GIRONE G

Tavagnacco-Napoli (riposa il Pomigliano)

GIRONE H

Sassari Torres-Chievo Verona (riposa il Sassuolo)

*le gare Arezzo-Como e Cesena-Parma si disputeranno il 21 settembre, dal momento che nel week end del 10 e 11 settembre Como e Parma saranno impegnate nei match validi per la 2ª giornata del campionato di Serie A TIM