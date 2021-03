Coppa Italia Femminile, la Roma batte per la prima volta nella storia la Juve: 2-1

Al Tre Fontane si è conclusa l’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. La Roma ha affrontato la Juventus di Rita Guarino, campione in carica del trofeo. Le giallorosse sono passate in vantaggio al 2′ di gioco con la solita Anna Serturini, mentre nel secondo tempo sono state riagganciate da Hurtig. All’ultimo respiro la Roma si riporta in vantaggio grazie alla rete di Thomas, innescata da un tiro, ancora una volta, di Serturini. Prova di carattere per la squadra di Bavagnoli, che per la prima volta nella storia batte la Juventus.