Coppa Italia Femminile, la Roma spazza via 6 a 1 il San Marino. Semifinale più vicina

Tutto facile per la Roma Femminile di Bavagnoli. Nel quarto di finale d’andata di Coppa Italia contro il San Marino Academy le giallorosse travolgono le avversarie 6 a 1 mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Ospiti avanti dopo appena 8 minuti, con il cross di Soffia che si trasforma in un tiro che beffa il portiere ospite. Per il raddoppio c’è da attendere il 36esimo, quando la giamaicana Swaby di testa ribadisce in rete. Nella ripresa Andressa cala il tris dagli undici metri, poi ci pensa capitan Bartoli a calare il poker con un destro sottomisura. Il quinto e il sesto gol li firmano rispettivamente Bonfantini e Thestrup, mentre il gol della bandiera per San Marino lo mette a segno nel finale Petkova. Una prova di forza importante quella delle giallorosse, che adesso potranno guardare con più serenità la sfida di ritorno in programma il 26 febbraio al Tre Fontane.