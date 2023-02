Coppa Italia Femminile, il 5 marzo la semifinale d’andata con il Milan. Ritorno l’11

Il primo match tra rossonere e giallorosse sarà in Lombardia. Il ritorno sei giorni più tardi al Tre Fontane

Continua l'incredibile stagione della Roma Femminile. Le ragazze di Spugna, prime in campionato e ai quarti di Champions League contro il Barcellona, affronteranno il Milan in semifinale di Coppa Italia. L'andata si giocherà il 5 marzo alle 14 al Centro Sportivo Vismara di Milano, mentre il ritorno al Tre Fontane è previsto per l'11 marzo alle 14.30. La vincitrice della sfida affronterà una tra Juventus e Inter impegnate nell'altra semifinale.