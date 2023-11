Coppa Italia Femminile, Cesena-Roma 0-6: goleada giallorossa. Ai quarti c’è il Napoli

La Roma Femminile passa il turno in scioltezza negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cesena . Le ragazze di mister Spugna realizzano una vera e propria goleada, chiudendo la partita con un pesante 0-6. Già nel primo tempo la gara si mette sui binari giusti grazie ai gol di Minami , Kramzar e Glionna . Nella ripresa, poi, a chiudere la pratica ci pensano la Feiersinger e altre due reti della Kramzar, autore di una tripletta. Con questo risultato la Roma ha staccato il pass per i quarti di finale dove incontrerà il Napoli .

