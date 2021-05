Coppa Italia femminile, anche Tiago Pinto e Gazidis al ‘Mapei’ per Milan-Roma

Il gm giallorosso vicino alle ragazze di Betty Bavagnoli

Serata di gala al 'Mapei Stadium', dove va in scena una storia finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma. Entrambe hanno la grande occasione di vincere il primo trofeo della loro storia. Un lungo percorso, l'ultimo anno della stagione per due società che hanno deciso di investire molto nel calcio femminile. Non è un caso che nello stadio di proprietà del Sassuolo, teatro della finale che vede anche i tifosi sugli spalti, stasera ci siano anche i dirigenti di Milan e Roma. Per i giallorossi infatti c'è il general manager Tiago Pinto mentre per i rossoneri c'è anche l'ad Ivan Gazidis insieme al tecnico della prima squadra maschile Stefano Pioli.