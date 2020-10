Coppa Italia, agli ottavi la Roma affronterà la vincente di Spezia-Bologna

Inizia a delinearsi il percorso in Coppa Italia della Roma. Il club giallorosso, essendo arrivato nelle prime otto posizioni in classifica l’anno scorso, esordirà nella competizione negli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Spezia-Bologna. I bianconeri, nella giornata di oggi, hanno battuto 2-0 il Cittadella con la rete dell’ex romanista Daniele Verde (49′) e l’autogol di Benedetti (62′). La formazione di Mihajlovic, ieri, con lo stesso punteggio aveva superato la Reggina di Ricardo Faty (e di Menez, che però non ha giocato) grazie ai centri di Vignato e Orsolini. Spezia e Bologna si affronteranno nel quarto turno eliminatorio attualmente in programma a fine novembre. Le sfide degli ottavi sono invece fissate per gennaio.