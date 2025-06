Coppa Italia 2025-26, derby solo in finale. Possibile incrocio con l’Inter ai quarti

È stato svelato il tabellone della Coppa Italia 2025-26. La Roma, che rientra tra le 8 teste di serie, inizierà il suo percorso a partire dagli ottavi di finale. I giallorossi sono stati inseriti nella parte destra del tabellone e dovranno attendere le sfide dei trentaduesimi di finale per scoprire l'avversario. Si tratterà comunque della squadra che uscirà vincente dalla doppia sfida Torino-Modena e Pisa-Cesena. La squadra di Gasperini potrebbe incrociare l'Inter ai quarti di finale e plausibilmente una tra Fiorentina e Napoli solo in semifinale. Il derby con la Lazio, tabellone alla mano, sarebbe possibile soltanto in finale.