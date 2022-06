Coppa Italia 2022/2023, gli accoppiamenti: pericolo Napoli ai quarti di finale

Per la squadra di Mourinho c'è il rischio azzurri. Agli ottavi di finale i giallorossi affronteranno una tra Empoli, SPAL, Genoa e Benevento

Il tabellone della prossima Coppa Italia è stato sorteggiato. Come da copione, le prime otto classificate della scorsa stagione di Serie A andranno direttamente agli ottavi di finale. Con il sesto posto di quest'anno la Roma incrocerebbe ai quarti di finale la testa di serie di numero tre, vale a dire il Napoli di Spalletti. Le sfide che determineranno l'avversario dei giallorossi negli ottavi di finale all'Olimpico, invece, sono Empoli-SPAL e Genoa-Benevento. Gli ottavi della competizione si disputeranno tra 10, 12, 17 e 19 gennaio. I quarti di finale ci saranno invece tra 31 gennaio e 2 febbraio. Le eventuali semifinali, come sempre in doppio confronto, si disputeranno il 4 e 5 aprile per l’andata e il 25 e 26 aprile per il ritorno. La finale è prevista allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio.