Coppa d’Asia, Azmoun titolare nel match tra Iran e Giappone

L'attaccante giallorosso (inserito in lista Uefa) parte dal primo minuto nel big match valido per i quarti di finale

La Coppa d'Asia sta entrando definitivamente nel vivo. Alle 12:30 ci sarà il fischio d'inizio del big match tra l' Iran e il Giappone valido per i quarti di finale del torneo. Il commissario tecnico Amir Ghalenoei ha scelto di schierare dal primo minuto Sardar Azmoun al centro dell'attacco complice anche la squalifica di Medhi Taremi (espulso contro la Siria). La vincente affronterà in semifinale una tra Qatar e Uzbekistan.

