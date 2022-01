Coppa d’Africa: Guinea-Malawi 1-0. Diawara in campo per 90 minuti

Syalla l'autore del gol. Il centrocampista della Roma ha contribuito alla vittoria con una buona prestazione

La prima partita del gruppo B della Coppa d'Africa tra Guinea e Malawi è terminata 1-0. La rete è stata realizzata da Issiaga Sylla al 35’ minuto. Vittoria importante che avvicina - per quella che è la formula - i guineani agli ottavi di finale. Il centrocampista della Roma Amadou Diawara è stato in campo per tutti i 90 minuti di gioco, contribuendo con una buona prestazione alla vittoria dei suoi. Nella ripresa il Malawi non ha demeritato e ha spinto per sistemare il punteggio. Nulla da fare, e al triplice fischio la rete di Syalla è bastata per far trionfare gli 'Elefanti'.